Yorum Yapın

Sapanca bu seneki 4. yarışım oldu. Organizasyonu, doğası, kaldığımız @ngsapanca muhteşem. Yarış otelde başladı, otelde bitti. 9k mı 35k mı koşayım derken iyi ki 9’da karar kılmışım. 1 saat 14 dakikada bitirdim. 40 yaş altında 36. Erkek Genel Liste’de 54. olarak ortalarda bitirmişim. Sonraki yarışlar için daha çok antremana ihtiyacım var. #sapancaultra

A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jun 9, 2018 at 4:12am PDT