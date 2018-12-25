Yorum Yapın

2018 Yılından Ne Öğrendim, 2019’da Ne Hedefliyorum?

O kadar fazla şey oldu ki 2018’de. Acılar, kafa karışıklıkları, hayal kırıklıkları, minik başarılar, keyifli geçirilen anlar… Sosyal medyadan takip edenler tabii ki filtrelenmiş olumlu anları gördüler genel olarak. 30’lu yaşlar çok kritik. Hayatta bir çok şeyin oturduğunu ve böyle gitmesi gerektiği ile böyle gitmemesi gerektiği arasında seçim yaptığın bir dönem. Özellikle de ortaları.

Ben de 35 yaşın gazına gelerek birbirinin içine geçen 4 ana kategoride 2018 değerlendirmesini ve 2019 hedeflerimi yazdım. Sağlık, Spor, İnsan İlişkileri ve Finans. Yıllar sonra okuduğumda bana ne hissettirecek merak ediyorum.

1. Sağlık



Sağlık açısından çok iyi bir yıl geçirdim. O eski halimden eser yok şimdi. Check-up yaptırdım, bir sağlık sorunum gözükmüyor. Beslenme konusunda farkındalığım sıfıra yakınmış. Beslenme konusunda tüm bildiklerimi unuttum. Ders çalışır gibi bütün yanlışlarımı düzelttim ve sıfırdan her şeyi öğrendim. Beslenme konusunu kavramak spordan zor oldu. Kaliteli uyku ve düzenli su içme gibi konuları hedefler koyarak hallettim. Sıkı bir makro-mikro hesabı tuttum, günlük ortalama 2,5-3 litre su içtim, 8 saat uyudum, haftada en az 3 gün spor yaptım. Bu sene yüklerimden kurtulduğum bir sene oldu. 25 kilo vererek tam istediğim vücuda kavuştum. Yağ oranımı %30’lardan %15’in altına düşürdüm. 2019’da bu rutine devam etmek, yağ oranımı %9-12 seviyesinde tutmak istiyorum.

Hadi bir Öncesi/Sonrası fotoğrafı da koyayım. Bir tebrikler fav'ınızı alırım. pic.twitter.com/FgstyFD2Vf — Hasan Başusta (@hasanbasusta) September 10, 2018

2. Spor

Koşuya başladım, Kapadokya 38km ve İstanbul Maraton’unu (42 km) bitirerek sevmediğim bir şeyde kendimi zorlayarak sonuca ulaşabileceğimi tecrübe ettim. Koşu yapanlar bilirler, işin fiziksel kısmı psikolojik kısmına göre daha kolaydır. Her yarışta, antremanda defalarca bırakma noktasına gelirsin. Her şeye rağmen devam etmek sana kendinle ilgili çok şey öğretir. Sınırlarını görür ve aslında zihnindeki limitlerin gerçekleştirebileceklerin ile hiç alakası olmadığını görürsün. Bu sene koşu ile tanıştığım için mutluyum.

2019 koşu hedeflerim şöyle: 19 Nisan 2019’da İznik 55km ve 19 Ekim 2019’da Kapadokya 63 km koşmak istiyorum. Her ikisi de UTMB için 3’er puan veriyor. UTMB yani Ultra-Trail du Mont-Blanc; Fransa, İtalya, İsviçre’de bulunan 3 dağı (Mont-Blanc) inip çıkmak bir koşucusunun ıslak rüyası. 6 puan kuraya başvurmanın ön koşulu. Benim istediğim parkur OCC’ye 2018’de Türkiye’den 60 kişi başvurmuş. Kura ile 16 kişi kabul edilmiş. Yani çıkma şansı %26. Bu kişiler tüm puanları toplayıp, kriterleri geçen 60 Türk. Kura çıktığında ise fiziksel, psikolojik ve maddi olarak hazır olmak gerekiyor. UTMB hedefi 2020 sonrası için tabii ki ama tüm hedefleri (sağlık, spor, ilişkiler, finans) desteklediği için bu konuyu çok önemsiyorum.

Haftanın 3 günü yüzme antremanı yapıyorum. O da iyi gidiyor şimdilik. 21 Temmuz 2019’da Boğaz’ı yüzmek istiyorum. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geçmem gereken öneleme seviyesine çok uzağım. Önelemeyi geçmek, Boğaz’ı yüzmekten daha zor bana kalırsa. O yüzden 2019’da, 2 Şubat Edirne ve 4 Mayıs 2019 Marmaris yüzeceğim ama Boğaz hedefi büyük ihtimalle 2020’ye kalacak.

3. İlişkiler

Romantik ilişki açısından bakarsak stabilitem tamamen bozuldu. Son 10 senesi evlilik olan 16 senelik ilişkimi bitirdim. Sonrasında birkaç fiyasko flörtüm oldu. Eski eşim hayatımdaki ilk kız arkadaşım olduğu için ben 19-35 yaşında tek kişiyle birlikte olmanın rahatlığının yanı sıra zorluğunu da yaşadım. Bir kere flört konusunu tamamen unutmuşum, daha doğrusu hiç öğrenmemişim. Birkaç buluşma denemesinde ağzımı bile açamadım, çoğunda havalara bakan sıkıntılı ve sıkıcı bir görüntü çizdim. Bu sırada millet profesör olmuş tabii. Çömez bir yıl geçirdim. Artık önümüzdeki yıllara bakacağız.

Arkadaşlarım yönünden çok şanslıydım gene. Şurada anlatmıştım. “İyi bir hayatı oluşturan en önemli etken ün, para vs. değil hayatı paylaştığın kişiler. Yani hayatının kalitesi direkt olarak en yakınındaki kişilerin kalitesi ile doğru orantılı. Bu kitabı okuduktan sonra çevremi büyük oranda revize ederek hayatımı değiştirdim…” diye.

Dolayısı ile buradaki 4 başlık, iyi bir hayat için optimize etmeye çalıştığımız 4 ana kolon. Bunlardan herhalde en önemlisi de vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz insanlar. Ana amaç da hayatta gerçekleştirmek istediğin hedefleri (spor, sağlık, finans,…) yakınındaki insanlar ile yapmak. Bu sene buna çok yaklaştım. Arkadaşlarım bu kadar destekleyici, bilgili, motive edici, harekete geçirici olmasaydı, burada yazdıklarımın çoğuna başlayamazdım bile. İyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu.

Kitap Kulubü’ndeki yakın arkadaşlarım ile her ay buluşup, okuduğumuz kitapları ve fikirleri tartıştık. Bu senenin kitapları yukarıdaki konular ile ilgiliydi (beslenme, spor, finans, ilişkiler…) Kitap Kulübü’nün yanına bir Tiyatro Kulübü ekledim. Bu sene yaptığım en iyi şeylerden biri. Ayda 1 buluşup tiyatroya gidiyoruz. 2018’de Genco Erkal, Haluk Bilginer, Şener Şen gibi birçok ustayı sahnede izleme şansı bulduk. Çok sayıda kitap okudum, sayısız sinema/film/dizi izledim. Koşu sayesinde bol bol seyahat ettim. Hepsini de sevdiğim arkadaşlarım ile yaptım. 2019’da bunu aynen sürdürme hedefim var.

Bakıyorum aynaya her gece,

İçim rahat, biraz yorgunum sadece.

Hayatıma giren herkese,

Yaşanmış her şeye

Teşekkürler büyüyorum sizinle

Teşekkürler, büyüyorum sizinle…

4. Finans

Finansal olarak istediğim hedefin %91’ine ulaştım. Dengeli bir çalışma programı ile ortalama üstü sonuçlara ulaştım. Boşanma sırasında malvarlığını bırakıp, yüksek sayılabilecek bir nafaka ile anlaşmamıza rağmen maddi sıkıntım olmadı. 36 yaşında finansal olarak hayata sıfırdan başlıyorum. 2019 ve sonrası daha çok çalışıp, önce kendi sonra çocuğumun hayatını garanti altına alacağım bir dönem olacak.

“Personal Finance” konusunda gene bildiğim birçok şeyin yanlış olduğu farkındalığını yaşadım. Temel yatırım, birikim, emeklilik planlama, aktif/pasif gelir gibi mali optimizasyon konularını hayatıma uygulamak için pek başarılı olmayan denemeler yaptım. 2019’dan itibaren bu konulara ağırlık vereceğim.

Makro ekonomik verilere bakarsak her sene diğerinden kötüye gidiyor. Sadece doları örnek alırsak 2018’e 3,7 TL’den başlayıp Ağustos ayında neredeyse 7 TL’leri gördü. Enflasyon rekor kırdı vs. Bu verilerin etkisini reddetmiyorum, gene de bunlara odaklanmak yerine kendi yaratacağımız etkiye odaklanmayı mantıklı buluyorum. 2019 zor geçecek, baştan kabul ediyorum. Yine de umutsuz değil heyecanlıyım. Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin. Hedeflerimizi gerçekleştirken keyif aldığımız bir yıl olsun!