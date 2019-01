Yorum Yapın

View this post on Instagram

1 Aralık 2017. Yaş 35! Yolun yarısı eder diye başlayıp "her doğan günün bir dert olduğunu, insan bu yaşa gelince anlarmış" diye devam eden Cahit Sıtkı karamsarlığının tam tersini hissediyorum 35 yaş doğum günümde. "Affan Baba'ya para saydım, sattı bana çocukluğumu… hiç bitmese horoz şekerim." diyerek çocukluğunu; "Haydi Abbas, vakit tamam … yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan" diyerek gençliğini ne kadar özlediğini dile getiren Tarancı'dan etkilenmek bünyeye kalıcı zarar verebilir. İlla Cahit Sıtkı okumak isterseniz "Yaşım İlerledikçe" şiirini tavsiye edeyim bari: Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün! Boş yere üzülmekte mana yok anlıyorum; Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün…