Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 454
Tüm gün Sosyal Medya anlatıyorum ITÜ'de @mindsetinstitu işbirliği ile. Bugün Kriz Yönetimi ve Sosyal Medya Strateji Workshop. pic.twitter.com/BaLHT0p2s5
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 16, 2017
Bu ara okuduğum 7 kitap
“Nihilizm kapıya dayandı. Bütün konukların bu en tekinsizi nereden geldi?” (Nietzsche’nin Güç İstenci kitabı giriş cümlesi)
Şu hayatta felsefi açıdan geldiğim noktanın özeti. Optimistic Nihilism:
İnsanın en güçlü tanığı kendisidir. Bu gerçeği keşfeden artık yalan söyleyemez.
(Kitap: Geliştiren Anne-Baba, @DoganCuceloglu) pic.twitter.com/mKpvPN17oq
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 22, 2017
Çocuğa kesinlikle silah almayacağız diye bir kuralımız vardı. Maalesef pes ettik ve Nerf aldık. Durum şu: Çocuk sitede, bütün arkadaşlarında bu Nerf'lerden var. Bir tek bizimkinde yok, onu aralarına almıyorlar, tek başına evde takılıyor. Bizimkinin hiç arkadaşı yok, tüm gün dedesi, ananesiyle takılıyor. Geçen geldim mesela; dedi ki: Baba, ben dedemle camiye gidiyorum. Çocuk evde, camide falan takılmaya başladı. Arada başkaların silahı ile oynuyor, sonra geri alıyorlar. 7-8 arkadaşı birden bizimkine o sünger mermilerden atıyor, bu karşılık veremiyor, sürekli ağlıyor. Sitedeki çocukların anne-babası da doktor, öğretmen falan. Onlar da aynı sorgulamadan geçmişler, sonunda pes etmişler. Sonuç olarak, silah almanın daha mantıklı olduğu kararına vardık. Kumbarandaki para ile alacağız dedim. Hiçbir şey için vermediği parasını hemen verdi. Bir hafta bekleyelim, bakalım haftaya isteyecek misin dedim. 1 hafta sonra ilk sorusu bu oldu. Biz de pes ettik, en büyüğünü, en çok mermi atanını aldık 🙂 Bir abim "Bu ülkede evrensel standartlarda çocuk yetiştirmeye çalışmanın kitabını yazsana" diyor. Ben tek, siz hepiniz gibi bir durum. Çok çok zor. Bir haftadır gözlemliyorum, arkadaşları ile sosyaliği gözle görülür şekilde arttı. Bakalım bu tavizlerin sonu nereye varacak?
“I sell books.” versus “I sell whatever the fuck I want.” $AMZN