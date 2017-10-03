Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 453

A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jul 10, 2017 at 12:47pm PDT

Zabıtalar uçan balon satan adamı yakalayıp, balonlarin ipini kestiler az önce. Gördüğüm en hüzünlü şeylerden biriydi baloncunun bakışı. — Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 11, 2017

Camdan aşağı atamayacağın bir bilgisayara sakın güvenme demiş Steve Wozniak.

Her şeyiyle bayıldım, ilham aldım. Çok güçlü hikaye. Suriyeli Balet Ahmad Joudeh’e de Hollandalı gazeteciye de helal. Şu gazeteci gibi olmak, insanların hayatında bir fark yaratmak ne kadar yüce bir amaç.

Refugee Defies ISIS With Ballet "[ISIS] would burn dancers…they would call me to threaten me."Ahmad Joudeh's life was threatened in Syria simply because he was a dancer––now he uses dance as a message for peace: Fusion paylaştı: 9 Temmuz 2017 Pazar

Tepeden aşağı yuvarlanmaya başlayan taşı durdurmaya çalışma, daha da hızlanması için aşağı it! Nietzsche (Kitap: Her Güne Bir Nietzsche) pic.twitter.com/gb3otDtcwz — Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 15, 2017