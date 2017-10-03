Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 453

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Camdan aşağı atamayacağın bir bilgisayara sakın güvenme demiş Steve Wozniak.

Her şeyiyle bayıldım, ilham aldım. Çok güçlü hikaye. Suriyeli Balet Ahmad Joudeh’e de Hollandalı gazeteciye de helal. Şu gazeteci gibi olmak, insanların hayatında bir fark yaratmak ne kadar yüce bir amaç.

Refugee Defies ISIS With Ballet

"[ISIS] would burn dancers…they would call me to threaten me."Ahmad Joudeh's life was threatened in Syria simply because he was a dancer––now he uses dance as a message for peace:

Fusion paylaştı: 9 Temmuz 2017 Pazar

Okulu kapattık, yaz sezonunu açtık.

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3 October, 2017 AKLIMDAKİLER
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