Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 452

Ne zamandır @alfakitap'ın "Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın" serisini almak istiyordum. Hangisinden başlasam? pic.twitter.com/z5xOaUv7iy — Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 4, 2017

Suriye'den çekilişin komutanı Atatürk bir konuda çok hassasmış: Ortadoğu'ya bulaşmayın! (Zülfü Livaneli) Kitap: Üvey Evlat, @Tuluhantekeli pic.twitter.com/irABkr5ZiR — Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 1, 2017

Gerçekler neden insanları ikna etmede yeterli olmaz?

Hafta sonu tatilini 15 günlük tatillere 10 kere tercih ederim. @handebasusta A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jul 2, 2017 at 1:58am PDT

Harese nedir, bilir misin oğlum? Hırs, ihtiras, muhteris kelimeleri buradan türemiştir… (Kitap: Huzursuzluk, Zülfü Livaneli) pic.twitter.com/AptS21f2lL — Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 2, 2017

Zevk-i terk etmenin zevkine varan artık zevkin zevkini aramaz. (Via @ ahmetdurul)

Liseliler bilmez kategorisinden muhteşem bir şarkı tavsiye edeyim: Biz Nereye, Tarkan. Albüm: Aacayipsin, YIL: 1994

Beynine artık ihtiyacı kalmadığı için beynini yiyen hayvan. (Sea Squirt) Bana kontağı kapamış insanları hatırlattı.