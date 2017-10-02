Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 452
Ne zamandır @alfakitap'ın "Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın" serisini almak istiyordum. Hangisinden başlasam? pic.twitter.com/z5xOaUv7iy
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 4, 2017
Suriye'den çekilişin komutanı Atatürk bir konuda çok hassasmış: Ortadoğu'ya bulaşmayın! (Zülfü Livaneli)
Kitap: Üvey Evlat, @Tuluhantekeli pic.twitter.com/irABkr5ZiR
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 1, 2017
Gerçekler neden insanları ikna etmede yeterli olmaz?
Harese nedir, bilir misin oğlum? Hırs, ihtiras, muhteris kelimeleri buradan türemiştir… (Kitap: Huzursuzluk, Zülfü Livaneli) pic.twitter.com/AptS21f2lL
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) July 2, 2017
Zevk-i terk etmenin zevkine varan artık zevkin zevkini aramaz. (Via
@ahmetdurul)
Liseliler bilmez kategorisinden muhteşem bir şarkı tavsiye edeyim: Biz Nereye, Tarkan. Albüm: Aacayipsin, YIL: 1994
Beynine artık ihtiyacı kalmadığı için beynini yiyen hayvan. (Sea Squirt) Bana kontağı kapamış insanları hatırlattı.