Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 452

Gerçekler neden insanları ikna etmede yeterli olmaz?

Hafta sonu tatilini 15 günlük tatillere 10 kere tercih ederim. @handebasusta

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Zevk-i terk etmenin zevkine varan artık zevkin zevkini aramaz. (Via )

Liseliler bilmez kategorisinden muhteşem bir şarkı tavsiye edeyim: Biz Nereye, Tarkan. Albüm: Aacayipsin, YIL: 1994

Beynine artık ihtiyacı kalmadığı için beynini yiyen hayvan. (Sea Squirt) Bana kontağı kapamış insanları hatırlattı.

2 October, 2017 AKLIMDAKİLER
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