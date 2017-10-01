Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 451

Tüm insan davranışını çalıştıran dört dürtü: Bertrand Russell’ın muhteşem Nobel Ödülü kabul konuşması: https://t.co/Tk86ISSuek — Hasan Basusta (@hasanbasusta) June 30, 2017

Maden işçiliğini dedemden almışım. Benimkinin tek farkı dijital olması.

Yaşar Usta’nın Tahinli Dondurması, 2 liraya alınabilecek en lezzetli “şey”

Bütün günüm çalışmakla geçiyor. Dinlendiğimde de çalışmayı iyi yapmak için dinleniyorum. @ fazilsaymusic (Kitap: Üvey Evlat, @ Tuluhantekeli)

Cepten 30 GB’lik en üst pakete geçtim. Daha da yükseltecek bir yer kalmadı.