Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 451

 

Maden işçiliğini dedemden almışım. Benimkinin tek farkı dijital olması.

Yaşar Usta’nın Tahinli Dondurması, 2 liraya alınabilecek en lezzetli “şey”

Bütün günüm çalışmakla geçiyor. Dinlendiğimde de çalışmayı iyi yapmak için dinleniyorum. (Kitap: Üvey Evlat, )

Cepten 30 GB’lik en üst pakete geçtim. Daha da yükseltecek bir yer kalmadı.

1 October, 2017 AKLIMDAKİLER
Comm

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