Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 450

Bir hafta motoru burada bırakıp Istanbul'a dönmüştüm. Çok özlemişim. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jun 25, 2017 at 1:02am PDT

Gaz açmak, ne güzel bir his. Hem hızlaniyorsun, hem keyif alıyorsun. Sürdürülebilir olsa güzel hayat metaforu olur.

Data ve teknolojiye uyum sağlayamayan McQueen; eski şampiyonların takıldığı bar, hayallerini gerçekleştiremeyen eğitmen. Sıradışı idmanlar, akıl hocalığı vs. çaylaklık, Doc’un hayatının en güzel günlerini geçirdiğini anlayan Şimşek… Her şeyiyle bayıldım Cars 3’e. Notum: 9/10

Bende FOMO (Bir şeyler kaçırma korkusu) yerine JOMO (Bir şeyler kaçırmanın keyfi) başladı.

FOMO: Fear of Missing Out

JOMO: Joy of Missing Out

Birileri farkına varmalı bence bazı şeyler çok değişti. Sevgilisine söylenen kezban gibi şarkı sözü yazanlarda bugün konuğumuz Kenan Doğulu.

Tercih şansı verilseydi kendini seçer miydin?