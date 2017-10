Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 450

Bir hafta motoru burada bırakıp Istanbul'a dönmüştüm. Çok özlemişim. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jun 25, 2017 at 1:02am PDT

Gaz açmak, ne güzel bir his. Hem hızlaniyorsun, hem keyif alıyorsun. Sürdürülebilir olsa güzel hayat metaforu olur.

Data ve teknolojiye uyum sağlayamayan McQueen; eski şampiyonların takıldığı bar, hayallerini gerçekleştiremeyen eğitmen. Sıradışı idmanlar, akıl hocalığı vs. çaylaklık, Doc’un hayatının en güzel günlerini geçirdiğini anlayan Şimşek… Her şeyiyle bayıldım Cars 3’e. Notum: 9/10

Bende FOMO (Bir şeyler kaçırma korkusu) yerine JOMO (Bir şeyler kaçırmanın keyfi) başladı.

FOMO: Fear of Missing Out

JOMO: Joy of Missing Out

Birileri farkına varmalı bence bazı şeyler çok değişti. Sevgilisine söylenen kezban gibi şarkı sözü yazanlarda bugün konuğumuz Kenan Doğulu.

Tercih şansı verilseydi kendini seçer miydin?

İnsanın Anlam Arayışı, bu akşamın konusu… pic.twitter.com/mrvUVQdBMg — Hasan Basusta (@hasanbasusta) June 22, 2017