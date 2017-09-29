Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 449
İstanbul için 1988’den bugüne kira çarpanının gelişimi. Şu anda 300 ay yani 25 yıl. (via @Ahmet Büyükduman)
23 Nisan’ın kutlu olsun baba! (Umut Egemen, 6 Babalar Günü’mü kutluyor)
“Özünde komik olan seyler mizahın konusu olamaz.” Jerzy Lec
problemlerimi çözme şeklim temsili; pic.twitter.com/Ycx3CH1jEk
— 140 karakterli kız (@ofnebiliyimya) June 12, 2017
Hasan Ali Topbas’in sözüymüş, bayıldım: Kimileri düşer yalnızlığa kimileri yükselir. Yükselenlere eşsiz bir ülkedir yalnızlık.
Vergi ve muhasebe konusunda dünyanın en kompleks ülkesi bilin bakalım hangi ülkeymiş? https://t.co/3nOFAXoLb3
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) June 17, 2017
Call-to-action'da zirve: DÜŞÜNMEDEN AL!
Sistemin, "gereği düşünüldü", "senin düşünmene gerek yok" deme biçimi. pic.twitter.com/e5ihFeglzt
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) June 17, 2017