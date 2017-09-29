Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 449

İstanbul için 1988’den bugüne kira çarpanının gelişimi. Şu anda 300 ay yani 25 yıl. (via @Ahmet Büyükduman)

23 Nisan’ın kutlu olsun baba! (Umut Egemen, 6 Babalar Günü’mü kutluyor)

“Özünde komik olan seyler mizahın konusu olamaz.” Jerzy Lec

problemlerimi çözme şeklim temsili; pic.twitter.com/Ycx3CH1jEk — 140 karakterli kız (@ofnebiliyimya) June 12, 2017

Hasan Ali Topbas’in sözüymüş, bayıldım: Kimileri düşer yalnızlığa kimileri yükselir. Yükselenlere eşsiz bir ülkedir yalnızlık.

Vergi ve muhasebe konusunda dünyanın en kompleks ülkesi bilin bakalım hangi ülkeymiş? https://t.co/3nOFAXoLb3 — Hasan Basusta (@hasanbasusta) June 17, 2017