Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 449

İstanbul için 1988’den bugüne kira çarpanının gelişimi. Şu anda 300 ay yani 25 yıl. (via @Ahmet Büyükduman)

23 Nisan’ın kutlu olsun baba! (Umut Egemen, 6 Babalar Günü’mü kutluyor)

“Özünde komik olan seyler mizahın konusu olamaz.” Jerzy Lec

Hasan Ali Topbas’in sözüymüş, bayıldım: Kimileri düşer yalnızlığa kimileri yükselir. Yükselenlere eşsiz bir ülkedir yalnızlık.

 

29 September, 2017 AKLIMDAKİLER
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