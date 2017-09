Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 448

Bugün İTÜ'deki sosyal medya workshop'unda öğrenciler 3 saatte strateji yazıp, kampanya kurguladı; üstüne de sunum yaptı. @mindsetinstitu pic.twitter.com/KKSRCzzKDG — Hasan Basusta (@hasanbasusta) June 10, 2017

Markanız Jung’un 12 Arketipi’nden hangisi? Markanızı nasıl konumlandırmalısınız? Testi yapın, 7 soruda cevabı bulun.

Ben kendim için yaptım testi sonuç “Bilge Arketipi” çıktı.

Aydınlar köy enstitülerinin kapatılmasını eleştirdi ama (Matematik Köyü gibi) bir enstitü kurmak için adım atmadı. (Ali Nesin)

Çok iyi fikir: Volvo, Araç Kazasından Sağ Kurtulan Müşterilerini İşe Aldı.

“Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum? Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar?” Nedensellik-Korelasyon üzerine en sevdiğim şarkı sözü 🙂

🎵🎵 What am I to do with my life? You will find it out, don’t worry How am I supposed to know what’s right? You just got to do it your way 🎵🎵

Kendisine, kendi küçüklüğünü görme olanağı vermeyen hiç kimse muktedir olduğu yüceliğe erişemez. Bertrand Russell