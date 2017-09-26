Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 446

Dünya İp Atlama Şampiyonası. İki el serbest ip atlama kategorisinde, altın madalyalı İsveç’in performası:

Dünya İp Atlama Şampiyonası Kadınlar Serbest Kategorisi DÜNYA İP ATLAMA ŞAMPİYONASIÇocukluk oyunlarımızdan olan "İp Atlama"nın dünya şampiyonası olduğunu biliyor musunuz?İki el serbest ip atlama kategorisinde, altın madalyalı performasın videosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çocuklukta spor yapmanın önemi, umarız anlaşılır. Sözleşmeliler paylaştı: 11 Ağustos 2016 Perşembe

Levent Yüksel’in bu “piyasanın hem içinde hem dışında” tarzını beğeniyorum.

Uzun yaşamak isteyen bu listeye göz atsın. Önlemini almaya çalışsın.

Ölüm nedenleri: 1) Kalp 2) Kanser 3) Solunum 4) Sinir Sistemi

Ukrayna'nın onaylı Twitter hesabı Rusya'ya bizim belediyeler gibi twit atmış. Uluslararası İlişkiler başka bir yere doğru gidiyor. https://t.co/CVVXxTchHo — Hasan Basusta (@hasanbasusta) May 30, 2017

En son neye çok ilginçmiş dedin?

A Biologist Explains CRISPR In Five Increasingly Complex Ways

Şu parçayı sözlerine dikkat ederek dinlesene. (Sözleri, videonun açıklama bölümünde)

Ceza, Önce Kendine Bak: