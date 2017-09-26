Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 446
Dünya İp Atlama Şampiyonası. İki el serbest ip atlama kategorisinde, altın madalyalı İsveç’in performası:
Dünya İp Atlama Şampiyonası Kadınlar Serbest Kategorisi
DÜNYA İP ATLAMA ŞAMPİYONASIÇocukluk oyunlarımızdan olan "İp Atlama"nın dünya şampiyonası olduğunu biliyor musunuz?İki el serbest ip atlama kategorisinde, altın madalyalı performasın videosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çocuklukta spor yapmanın önemi, umarız anlaşılır.
Sözleşmeliler paylaştı: 11 Ağustos 2016 Perşembe
Levent Yüksel’in bu “piyasanın hem içinde hem dışında” tarzını beğeniyorum.
Uzun yaşamak isteyen bu listeye göz atsın. Önlemini almaya çalışsın.
Ölüm nedenleri: 1) Kalp 2) Kanser 3) Solunum 4) Sinir Sistemi
Ukrayna'nın onaylı Twitter hesabı Rusya'ya bizim belediyeler gibi twit atmış.
Uluslararası İlişkiler başka bir yere doğru gidiyor. https://t.co/CVVXxTchHo
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) May 30, 2017
En son neye çok ilginçmiş dedin?
A Biologist Explains CRISPR In Five Increasingly Complex Ways
Şu parçayı sözlerine dikkat ederek dinlesene. (Sözleri, videonun açıklama bölümünde)
Ceza, Önce Kendine Bak: