Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 445

Misafirliğe gelen cocuklara uslu dursunlar diye cizgi film açılır. pic.twitter.com/uZ4ezy47T2 — Patiscope (@Patiscope) May 26, 2017

Kilo vermenin matematiğini kimya yolu ile anlatmak. Anlaşılması biraz zor olabilir ama bayıldım Tedx sunumuna.

Usenmedim baktim, Istanbul Izmir'den 13237 goc almis, demek Istanbul'dan Izmire donus var 🙂 https://t.co/5QHwXHQccl — Sarp Dağ Demirel (@sarpdag) May 28, 2017

HAMAL VE 3 ÖĞRENCİSİ

“Hamal Ateş ve ekibindeki üç öğrenci, o gün kazandıkları toplam 220 lirayı yetim ve öksüz çocukların eğitimine destek olmak için bağışlamıştı. Ateş ve ekibi, yılın 12 ayı için 12 ayrı STK belirlemiş. Her ay bir kura çekip, çıkan STK’ya o ay içinde bir günün kazancını bağışlamaya karar vermişler. Darüşşafaka’dan sonra sıradaki kurum Yeşilay olacak. Amaçları, içlerinden kopup gelen bu girişimle büyük şirketlere ya da zengin işadamlarına örnek olmak. Çünkü kendi ifadeleriyle iyilik böyle yayılacak, dünya böyle böyle kurtulacak.

Mehmet Ateş geçtiğimiz yıl başlamış bağış projesine. “Bedenimin zekatı olsun” diye başlattığı kişisel sosyal sorumluluk projesinin yarattığı kelebek etkisini, “Türk insanı iyidir. Önemli olan o iyiliği ateşleyebilmek” diye ifade ediyor.”

Zengin iş adamı değiliz ama bize örnek oldu. Eşim görmüş bu haberi ve Darüşşafaka’ya otomatik ödeme talimatı vermiş aylık 50 TL. Online alışveriş yapmak kadar kolay. Sen de destek olmak istersen: https://www.darussafaka.org/bagis/genel-bagislar/duzenli-bagis