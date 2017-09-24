Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 444

Digital Age YouTube kanalında “Dijital Muhabbet” ismiyle yepyeni bir programa başladı. İlk bölümünde sosyal linç konusunu Timur Akkurt, Ekin Kollama, Nuran Aksu, Gökhan Ahi, Savaş Önemli ve ben şu konuları masaya yatırdık: “Sosyal linçten ne anlamalıyız?”, ”Sosyal linç meselesinde etkin olan mecralar hangileri?”, “Sosyal medya üzerinden markalara ve kişilere yapılan saldırıların temelinde yatan sebepler neler?”, “Markalar ve kişiler sosyal lince maruz kaldıklarında haklarını nasıl aramalılar?”

Zaman içerisindeki Dünya Nüfusunun Değişimini 6 dakikaya sığdırmışlar:

İş hayatında Performans-Değer Matrisi. Kimi işe alıp, terfi ettireceğimize, kimi işten çıkaracağımıza dair rehber: https://t.co/OLeQqPCoR2 pic.twitter.com/0IkaxMFGYc — Hasan Basusta (@hasanbasusta) May 23, 2017

Adam Grant, Originals. Türkçe alt yazı ile izleyin: https://t.co/Gf9op8B8dC — Hasan Basusta (@hasanbasusta) May 23, 2017