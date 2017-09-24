Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 444

Digital Age YouTube kanalında “Dijital Muhabbet” ismiyle yepyeni bir programa başladı. İlk bölümünde sosyal linç konusunu   Timur Akkurt, Ekin Kollama, Nuran Aksu, Gökhan Ahi, Savaş Önemli ve ben şu konuları masaya yatırdık: “Sosyal linçten ne anlamalıyız?”, ”Sosyal linç meselesinde etkin olan mecralar hangileri?”, “Sosyal medya üzerinden markalara ve kişilere yapılan saldırıların temelinde yatan sebepler neler?”, “Markalar ve kişiler sosyal lince maruz kaldıklarında haklarını nasıl aramalılar?”

Zaman içerisindeki Dünya Nüfusunun Değişimini 6 dakikaya sığdırmışlar:

Büyük genellemeler küçük insanların işidir. Ve bu dahil bütün genellemeler yanlıştır.

Bizim serviste 13 yaşında bir abi var, hala okula gidiyor biliyor musun? Onun okulu neden hala bitmemiş? (Umut Egemen, 6)

-Miş’li geçmiş zamanda konuşulan hiç bir şeyi dinlemem. -Miş’li geçmiş zaman savar oldum yıllar içerisinde.

24 September, 2017 AKLIMDAKİLER
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