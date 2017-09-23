Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 443

Gaza geldim, Murakami’nin kitapta bahsettiği ve maratonlarda giydiği Mizuno’lara geçiş yaptım. Waverider 19 ile başlıyorum bakalım.

Güzel bir müzik dinleyerek ruh halini yükseltebilecekken bunu yapmamak aptallıktır.

Her türlü zincir restorana karşı sabrımı kaybetmek üzereyim. Kalite açısından bir çoğu yerlerde. Kalitesi fena olmayanların da fiyatı aşırı yüksek.

Pro tip: Uzun yolculuklarda hangi mekanda ara versek/yesek diye ikilemde kalırsanız kapıda motorların olduğu yere girin. Motorcu işini bilir.

Birdenbire boşalan yolların ortasındayım. Hedefler hep çok çok kolay olmuştu. Nereye nereye nereye gideyim. (Korkma bebeğim, hepsinin sonu aynı…) Mavi Sakal, İki Yol, 1997

CRISPR, Aids’i öldürmüş, Zika Virüsünü Pac-man gibi yemiş. Şimdiki hedefi Kansermiş. Bakalım kanseri yenebilecek mi?

Bu da Harvard Makalesi: