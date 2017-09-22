Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 442

A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on May 3, 2017 at 6:53am PDT

-Baba bak, üstünde sayıları olan misket oyunu.

-Neymiş o?

-Bilardo (Umut Egemen, 6)

Kemal Sunal Kiracı filmi efsane sahne. Bir daire, aylığımdan(maaşımdan) çok daha fazla kira getiriyorsa demek bir daire kadar bile değerimiz yok. Okumuş, yazmış, bunca yıllık devlet memuru, 3 çocuk, 1 karı ve 1 kaynana sahibi, aklı başında bir adamın bir apartman dairesi kadar bir değeri olmasın. Ne acı, temelli ölmüşüz…

Ne zaman izlesem tüylerimi diken diken eden Van Gogh sahnesi. Dr. Who’ya başlasam mı acaba diye soruyorum kendime.