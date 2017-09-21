Yorum Yapın

Motorsiklet Kazaları Analizi. Bu verilerden yola çıkarak motor kullanma ve ekipman alışkanlıklarımı değiştireceğim.

Sadece motor değil tüm kazalarda geçerli bir veri. Kazaların çoğu evin veya varılacak yerin çok yakınlarında meydana geliyor. Ekstra dikkat.

Ekipmanım ve kaskım full siyah/koyu renk. Kırmızı kaska geçeceğim. Karar vermedim ama büyük ihtimal Nolan.