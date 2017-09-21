Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 441
Motorsiklet Kazaları Analizi. Bu verilerden yola çıkarak motor kullanma ve ekipman alışkanlıklarımı değiştireceğim.
Sadece motor değil tüm kazalarda geçerli bir veri. Kazaların çoğu evin veya varılacak yerin çok yakınlarında meydana geliyor. Ekstra dikkat.
Ekipmanım ve kaskım full siyah/koyu renk. Kırmızı kaska geçeceğim. Karar vermedim ama büyük ihtimal Nolan.
-Oğlum, niye tartışıyorsun arkadaşınla?
-Çünkü beni zombiye dönüştürüyo. (Umut Egemen, 6)
Hayat bir oyundan başka nedir ki?
21 September, 2017 AKLIMDAKİLER