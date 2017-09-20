Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 440

“Modern Köle” Olmaktan Kurtulmak İçin Atılabilecek Adımlar.

Yetmez canını yakarlar,

Yetmez dahası var,

Dört başı mamur, asil vakur

ONLARDAN OL SENİ ALKIŞLARLAR.

TDK'nın "Sıkça Yapılan Yanlışlar" diye bir bölümü varmış. Çok faydalı.

(Evet, meyve mi meyva mı diye aratınca gördüm 🙂 pic.twitter.com/WNJG4LdEOt — Hasan Basusta (@hasanbasusta) April 21, 2017

Kendine yolculuk. Gene en sevdiğim modern sanatçılardan birisi olan Pawel Kuczynski’den.

Ne güldüm ya. Türklere özgü el hareketleri: SANA OHH OLSUN!!

Her detayı ile harika bir yazı: Silikon Vadisi yöneticileri her seyi sorgulamaları için felsefecileri işe alıyor.