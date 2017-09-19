Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 439

Uzun yıllar sonra kendimi ikna ettim Kindle Paperwhite almaya. Bakalım çoğu Kindle gibi bir kenara mı atılacaksın yoksa hayatınmın vazgeçilmez bir parçası mı olacaksın? A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Apr 10, 2017 at 4:43am PDT

Inception’ın sonunu öğrenemedik. Çünkü Cobb da bilmiyordu. Rüyada olup olmaması umrunda da değildi. Sadece çocukları ile olmak istiyordu.

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İçsel motivasyonlarım arttıkça dışsal motivasyonlar önemini daha çok yitirdi. ‘İçsel’leştirme süreci böyle oluyor sanırım.

Riskli iş kararları vermenin en iyi yolu: İhtiyacın olan datanın %70’ini elde ettiğinde hızlı davran. %90’ı beklersen geç kalırsın. J. Bezos