Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 439
Inception’ın sonunu öğrenemedik. Çünkü Cobb da bilmiyordu. Rüyada olup olmaması umrunda da değildi. Sadece çocukları ile olmak istiyordu.
Advanced data driven people analytics tool: fligby.com Ne muhteşem bir ürün.
İçsel motivasyonlarım arttıkça dışsal motivasyonlar önemini daha çok yitirdi. ‘İçsel’leştirme süreci böyle oluyor sanırım.
Riskli iş kararları vermenin en iyi yolu: İhtiyacın olan datanın %70’ini elde ettiğinde hızlı davran. %90’ı beklersen geç kalırsın. J. Bezos
19 September, 2017 AKLIMDAKİLER