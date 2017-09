Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 438

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde “İdeal Hayat Nasıl Olmalı?” konusunu konuştuk. Sizin ideal hayat tanımınız nedir?

Beslenme üzerine araştırırken bir arkadaşım Ahmet Aydın’ın 7’den 70’e Taş Devri Diyeti (Hastalıklara Karşı Korunma Kalkanı)

kitabını önerdi. Ben bu konuyu hiç bilmediğim için temel bir kitap ile başladım. Görüşlerim okudukça değişecektir. Bu araştırma sürecinde, beslenme konusunda kesin karar verdiğim ve sırayla uygulamaya başladığım 27 kural şöyle:

1) Yediğin her şeyin etiketini oku

2) Rafine şekeri bırak. Şeker ihtiyacını meyvadan al

3) Kaya tuzuna dön

4) Unu iyice azalt.

5) Mısır şurubuna dikkat et

6) Paketlenmiş gıdayı iyice azalt.

7) Meyve suyu yerine meyvenin kendisini ye

8) Et, süt ürünleri ve yumurtada organiğe dön.

9) İşlenmiş eti bırak. (Sucuk, sosis, kavurma…)

10) Tavuk için köy tavuğuna dön.

11) Haftada birkaç gün balık ye

12) Halis sızma Zeytinyağı ve tereyağı kullan.

13) Margarin yasak

14) Omega 3 takviyesi al.

15) Gerçek balda sorun yok.

16) Eti ve sebzeyi fazla pişirme. Orta-az pişmiş (medium-rare’e dön)

17) Kızartmayı azalt, dışarıda ise kesinlikle yeme

18) Kabuklu kuruyemiş yenebilir. (Ceviz, antep fıstığı)

19) Lokmaları çiğne

20) Akşam yemeğini 19.00 sonrasına bırakma.

21) Günde 10 bardak su iç

22) Günde 10bin adım at.

23) Hava kirliliği olan yerlerden uzaklaş

24) Derin nefes alarak hücrelerindeki oksijeni arttır.

25) Mümkün olduğunda Güneş gördüğünde güneşlen.

26) Uyku için 23.30’u çok geçirme.

27) Günde 7,5 saat uyu.

Birkaç aydır bu kuralları uyguluyorum. İlk sonuçlardan oldukça memnunum.

Harvard Business Review’da yeni yayınlanan Emre Soyer makalesi: Başarılı Insanların Ne Yaptığını Okumayı Bırakın!

Çok iyi bir Beyin belgeseli var BBC’de. The Brain with David Eagleman: What Is Reality – BBC Documentary 2016.