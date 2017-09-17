Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 437
Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde “Siyaset, Büyük Veri ve Sosyal Medya’nın kesişimini” konuştuk.
Bu bölümdeki sorumuz şu: Dijital ayak izlerinizin internetteki şirketler tarafından takip edilmesinden rahatsızlık duyar mısınız?
Videoda bahsettiğim “Data Selfie” Chrome Eklentisi: https://chrome.google.com/webstore/detail/data-selfie/kjmnobfdkgaclpkgeniccafoennghjnm
Louis C.K. 2017, çok az güldüm, vasatın az üzerinde bir stand-up: “Politik doğrucu E-mail savaşları” bölümü komik.
-Erken kalkan yol alır.
-Ben yol değil, uykumu almak istiyorum.
Biz Ütopya’da yaşamak istemez miyiz? Ama bugünkü dünyayı dünün öngörülen Distopya’sına yakın görüyorum. Eğim gittikçe artacak gibi sanki.
Çok güzel ya. Linki de ben vereyim: https://t.co/vdTAcCb5p7
Video çekmeyi 5 ay önce bırakmış, belki destekle geri döner. (cc @BarisOzcan) https://t.co/cg2wV77R7w
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) April 7, 2017