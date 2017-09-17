Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 437

Tüm gün Sosyal Medya İletişimi anlatıyorum bugün. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Apr 2, 2017 at 5:15am PDT

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde “Siyaset, Büyük Veri ve Sosyal Medya’nın kesişimini” konuştuk.

Bu bölümdeki sorumuz şu: Dijital ayak izlerinizin internetteki şirketler tarafından takip edilmesinden rahatsızlık duyar mısınız?

Videoda bahsettiğim “Data Selfie” Chrome Eklentisi: https://chrome.google.com/webstore/detail/data-selfie/kjmnobfdkgaclpkgeniccafoennghjnm

Louis C.K. 2017, çok az güldüm, vasatın az üzerinde bir stand-up: “Politik doğrucu E-mail savaşları” bölümü komik.

-Erken kalkan yol alır.

-Ben yol değil, uykumu almak istiyorum.

Biz Ütopya’da yaşamak istemez miyiz? Ama bugünkü dünyayı dünün öngörülen Distopya’sına yakın görüyorum. Eğim gittikçe artacak gibi sanki.