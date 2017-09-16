Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 436

Hayatım için harika bir analitik panel tasarladım. Tek sayfada tüm önemli metrikleri ölçümlüyor ve düzenli analiz ediyorum.

Çok soruldu “Hayatın analitik paneli”. Maalesef paylaşamam ama ilgiliyseniz, hasanbasusta gmail’e mail atın, ilgilenenlere yüz yüze anlatacağım.

Analitik Panel, bunun dijitali gibi aslında. Çok güzelmiş bu defterler de, bayıldım.

Çağımızın büyük aptallığı: Bağırmanın işe yaramadığı durumları anlamayıp, bağırmaya devam etmek…

16 yıldır aynı hattı ve numarayı kullanıyormuşum. Bunca yıldır, 1 tane talebim, veya markaya bir sıkıntım olmadı. Rüya müşteriyim resmen.

Fi ilk sezonu izledik. Çok çok iyi bir yapım. Çok beğendim. Uzun zaman sonra takip ettiğim ilk Türk dizisi.