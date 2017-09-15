Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 435

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde “Haruki Murakami’nin Koşmasaydım Yazamazdım” kitabını konuştuk.

Beni en çok Murakami’nin 30 yaşından sonra hayatını değiştirmesi çok etkiledi. Murakami, bir bar sahibi, 30 yaşına kadar iyi bir hayat yaşamıyor. 3 paket sigara içiyor, hızla kilo alıyor. Özellikle 33 yaşından sonra kitap yazmaya ve koşmaya başlıyor ve hayatını bu ikisi etrafında yeniden tasarlıyor.

Sizler Murakami’nin Koşmasaydım Yazamazdım kitabını okudunuz mu?

Sıradan bir günümü emoji ile özet geçtim: 💤☺📱👱‍♂️👪🚸🍌🏃‍♂️📲🎹🎶🎧🍳🍵💻💻👕👖🚹💡✏🏍📆💼🤝💳🍓📲📊🍽🍖☕👍👌🗣🖕👏👥👊💰🏧📲🏍📷👱‍♂️🚸👪🍽🥘💻💻📖🍿📚🚾🌍🔬🔭😴🔗 — Hasan Basusta (@hasanbasusta) March 30, 2017

Durumların belirsizliği, atalet için bahane olmamalı.

Bu seneki mottom: Abi, artık 35 yaşına geldik; bu konuları geçelim.

Bu akşam yapacağınız en iyi şey bu linkteki karakter testini Türkçe yaparak, kendinizi tanımak ve ona göre bir hayat tasarlamak olabilir.