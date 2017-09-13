Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 433

Üzerine kitap yazılacak bir görsel. Tarih boyunca çatışmalar. Insan önce doğa, sonra toplum en sonunda da teknoloji ile çatışmaya girer. pic.twitter.com/yWobHvjnol — Hasan Basusta (@hasanbasusta) March 19, 2017

Şu hayatta “benim o konuya ilgim yok” diyeceğim bir konu da yok. Doğuştan gelen merak, hayatım boyunca şükretmem için yeterli bir neden.

İnsanlar Facebook arkadaşlarının gerçek arkadaşları olduğunu sanıyor. (Bazıları olabilir.) Facebook’un bir adım ötesi: WhatsApp arkadaşlığı.

Çevrendeki insanların yüzde kaçı kendi hayatını tasarlıyor?

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde “2017 Filmleri’ni” konuştuk.

Logan’ı neden beğenmedim? (Logan için Spoiler içerir, gitmeyi düşünüyorsanız videoyu izlemeyin!)

Recep İvedik 5’i neden izlemedim?

2017 En İyi Film Adaylarını değerlendirdik. Neden bu sene filmler kötü?

Moonlight (Ay Işığı), La La Land, Manchester by the Sea neden vasat?

Hidden Figures neden diğerlerine göre daha iyi?

Bir de not: Arrival’dan (Geliş) bahsetmeyi unutmuşuz. Bence çok iyi film.

Sizler hangi filmleri izliyorsunuz? Hangi filmleri tavsiye edersiniz? Bu film kesinlikle Oscar almalıydı dediğiniz filmler hangileri ve son olarak 2017 En İyi Film adaylarından hangisi Oscar’ı almalıydı?