Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 432
O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin takviyesine, mısırın şurubuna, şekerin rafinesine, gıdanın GDO’lusuna kaldık.
Büfeye gidiyorsun, bir sakız, çikolata alıyorsun büfeci sana trip atıyor. İşte öyle bir şey taksicinin kısa mesafe tribi.
-Seni en çok ne korkutur? -Yaşayamamak.
Tek tip giyinmemin ilk adımı çoraplardı. Hepsini atıp, aynı marka siyah çoraba geçmiştim. Bugün 2. adımı attım. Aynı gömlekten 2 tane aldım.
Anıtkabir’de beni en çok bu klasik resim etkilemişti. Bir an kendimi Mustafa Kemal’in yerinde düşündüm. Nasıl bir cesaret, nasıl bir irade? Bugün Kurmay Albay Mustafa Kemal’in 18 Mart 1915’te o kararları verdiği yaştayım. Kıyas-ı Batıl yapmak istemem ama düşünmek bile korkutucu.
12 September, 2017 AKLIMDAKİLER