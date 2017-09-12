Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 432

Kitap Kulübü 11. Buluşma. Bu ay 2 kitap tartışıyoruz: 1) Murakami, Koşmasaydım Yazamazdım 2) Ken Watanabe, Problem Çözümüne Giriş 101 A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Mar 16, 2017 at 9:48am PDT

O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin takviyesine, mısırın şurubuna, şekerin rafinesine, gıdanın GDO’lusuna kaldık.

Büfeye gidiyorsun, bir sakız, çikolata alıyorsun büfeci sana trip atıyor. İşte öyle bir şey taksicinin kısa mesafe tribi.

-Seni en çok ne korkutur? -Yaşayamamak.

Tek tip giyinmemin ilk adımı çoraplardı. Hepsini atıp, aynı marka siyah çoraba geçmiştim. Bugün 2. adımı attım. Aynı gömlekten 2 tane aldım.

Anıtkabir’de beni en çok bu klasik resim etkilemişti. Bir an kendimi Mustafa Kemal’in yerinde düşündüm. Nasıl bir cesaret, nasıl bir irade? Bugün Kurmay Albay Mustafa Kemal’in 18 Mart 1915’te o kararları verdiği yaştayım. Kıyas-ı Batıl yapmak istemem ama düşünmek bile korkutucu.