Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 431

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde “Dijital Pazarlama Stratejisi” üzerine konuştuk. “Stratejinin temelleri nelerdir, dijital pazarlama hedeflerimize nasıl ulaşabiliriz, stratejiyi taktikten ayıran özellikler nelerdir, bu konuya daha büyük resimden nasıl bakabiliriz?” gibi soruların cevaplarını aradık.

Videonun sonunda da özel bir eğitim verme fikrinden bahsetti Hakan. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Hayat Holding İzmit Fabrikasi'nda "Kurumsal Çalışanlar Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmali?" sunumu yapıyorum bugün. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Mar 10, 2017 at 5:11am PST

Bir koşu bandı/bisikleti, Google Maps ve VR Set ile odadan çıkmadan Dünya’yı gezmek. Çok güzel fikir.

Birisi ile lezzetli sohbet etmenin sırrı: Ona Google’dan öğrenemeyeceği bir şey anlatmaktır. — Hasan Basusta (@hasanbasusta) March 15, 2017

Veri kullanmayan eski kafalı adamın durumu: Park sensörü, kamerası olan adama gel gel demek.

Sisifos’un Startup’ı: