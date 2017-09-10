Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 430

Ozan Dağdeviren, çok sevdiğim bir arkadaşım. Robert Kolej ve Boğaziçi mezunu, konusunda oldukça eğitimli, bilgili ve deneyimli.

Bu bölümde Hakan Akben ve Ozan Dağdeviren ile Kariyer konusunu konuştuk. Bu hayatta ne yapmalı, nasıl çalışmalı, kariyer için nasıl ilerlemeli? sorularına cevap aradık. Arada okuduğumuz kitaplara referans vermeyi ihmal etmedik.

A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Mar 5, 2017 at 5:27am PST

Pazar günkü Mirrorless fotoğraf gezisinden. Fotoğrafı @m.emre.ozdemir çekmiş. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Mar 6, 2017 at 8:52pm PST

Bir insanı hayatından çıkarmanın son adımı: Numarasını rehberden silmek. Benim rehberimde ölüler var, silemedim. Saygısızlık gibi geldi hep.