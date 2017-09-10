Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 430
Ozan Dağdeviren, çok sevdiğim bir arkadaşım. Robert Kolej ve Boğaziçi mezunu, konusunda oldukça eğitimli, bilgili ve deneyimli.
Bu bölümde Hakan Akben ve Ozan Dağdeviren ile Kariyer konusunu konuştuk. Bu hayatta ne yapmalı, nasıl çalışmalı, kariyer için nasıl ilerlemeli? sorularına cevap aradık. Arada okuduğumuz kitaplara referans vermeyi ihmal etmedik.
Bir insanı hayatından çıkarmanın son adımı: Numarasını rehberden silmek. Benim rehberimde ölüler var, silemedim. Saygısızlık gibi geldi hep.
10 September, 2017 AKLIMDAKİLER