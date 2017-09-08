Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 428

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde “Dijital’de Para Kazanmanın 7C’si” konusunu konuştuk. Konuyu Digital Age Dergisi’nde yazdığımdan beri çok soruldu. Yazıyı şuradan okuyabilirsiniz:

https://www.linkedin.com/pulse/dijitalde-para-kazanman%C4%B1n-7csi-hasan-basusta

Digital Age Summit’te dinlediğim Prof. Dr. İlber Ortaylı bana yeni ufuklar açtı. Peki, dijitali neredeyse hiç kullanmayan bir kişi Digital Age’de bize ne öğretebilirdi? Ustanın mahareti her parıldayan şeyin peşinde koşmasında değil, temelleri çok iyi bilmesinde. İlber Hoca da tabii ki, her ustanın yaptığını yaptı ve temellere döndü.

İlber Hoca, Digital Age Summit’te özetle dedi ki: “Konseptin kafanda varsa dijitali kullanırsın, her şey buna dayanır. Ama konseptin yoksa dijital bir işe yaramaz. Önce konsepti kafanda oturtacaksın.” Dijital dediğin bir kanal. Büyük resimde başka elementler olmalı, değil mi? Peki, bu elementler ne ve biz nereden başlayacağız?

Dijitalden para kazanmanın 7 C’si

1- Content (İçerik)

2- Context (Bağlam)

3- Concept (Konsept)

4- Channel (Kanal)

5- Community (Topluluk)

6- Communication (İletişim)

7- Commerce (Ticaret)