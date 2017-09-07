Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 427
Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde Hayatımızı neye göre optimize ettiğimizi ve mutluluğumuzu artırmak için neler yaptığımızı konuştuk.
Athleisure, bu kelimeyi yazın bir kenara. Athleisure is not a trend, it’s a fundamental shift in how Americans dress.
1911 yılında Osmanlı dünyada ziyaret için pasaport talep eden üç ülkeden biriymiş.
Stephen King “On Writing”de der ki”Eğer yaratmak istiyorsanız,dünyayı dışarı kilitleyebileceğiniz bir odanız olacak.” (via Kıvılcım Hindistan)
7 September, 2017 AKLIMDAKİLER