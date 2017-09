Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 427

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler’in Yeni Bölümü’nde Hayatımızı neye göre optimize ettiğimizi ve mutluluğumuzu artırmak için neler yaptığımızı konuştuk.

Athleisure, bu kelimeyi yazın bir kenara. Athleisure is not a trend, it’s a fundamental shift in how Americans dress.

1911 yılında Osmanlı dünyada ziyaret için pasaport talep eden üç ülkeden biriymiş.

Babam, bütün çocukluğum boyunca gereksiz eşyalar ile dolu balkonu boşaltıp hobi odası yapmış. Boyaları, yaptığı minik heykeller, çizimleri, kitap ve kuş yemi ile 1 metrekarede çam ağacına komşu başka bir dünya… A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Feb 25, 2017 at 3:11am PST

Stephen King “On Writing”de der ki”Eğer yaratmak istiyorsanız,dünyayı dışarı kilitleyebileceğiniz bir odanız olacak.” (via Kıvılcım Hindistan)