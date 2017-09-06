Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 426
Yalnızlığım sırtıma krem sürmüş beklemekte
Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette… pic.twitter.com/k3Ul6at2Tt
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) February 18, 2017
Önümüzdeki 10 seneyi yaşamayıp direkt o yaşa gitmen için ne kadarlık bir teklifi kabul edersin?
Hiçbir şey üretemeyen dedikodu üretir!
🎵🎵 I said stand and deliver or the devil he may take ya!!! 🎵🎵
Çokça Kartezyen Şüphecilik okuduktan sonra geldiğim nokta: Dünya yok, kesin bilgi, yayalım 🙂
Arkadaşım o kadar değişmemiş ki 15 senelik fotoğraf yükledim Facebook’a, direkt tanıdı Facebook.
Söylememem gereken ama ara ara kullandığım kalıplarda bugün: “Senin anlayacağın…”
🎵🎵 Hearing only what you want to hear
And knowing only what you’ve heard
You, you’re smothered in tragedy
And you’re out to save the world
There’s much more to life than what you see
My friend of misery🎵🎵