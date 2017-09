Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 426

Kitap Kulübü 10. Buluşma. Konuk: @hakanyasar Kitap: Fotoğrafın Yapısal Ögeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, Sabit Kalfagil. (Fotoğrafı garson arkadaş çekti 🙂 A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Feb 16, 2017 at 8:04am PST

Yalnızlığım sırtıma krem sürmüş beklemekte

Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette… pic.twitter.com/k3Ul6at2Tt — Hasan Basusta (@hasanbasusta) February 18, 2017

Önümüzdeki 10 seneyi yaşamayıp direkt o yaşa gitmen için ne kadarlık bir teklifi kabul edersin?

Hiçbir şey üretemeyen dedikodu üretir!

🎵🎵 I said stand and deliver or the devil he may take ya!!! 🎵🎵

Çokça Kartezyen Şüphecilik okuduktan sonra geldiğim nokta: Dünya yok, kesin bilgi, yayalım 🙂

Arkadaşım o kadar değişmemiş ki 15 senelik fotoğraf yükledim Facebook’a, direkt tanıdı Facebook.

Söylememem gereken ama ara ara kullandığım kalıplarda bugün: “Senin anlayacağın…”

🎵🎵 Hearing only what you want to hear

And knowing only what you’ve heard

You, you’re smothered in tragedy

And you’re out to save the world

There’s much more to life than what you see

My friend of misery🎵🎵