Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 425

O kadar beklettim ki Oğuz Atay'ı. Belki kalınlığından korktum, belki de kendimi görmekten. 5 saatlik yolculuk, Tutunamayanlar için ideal. pic.twitter.com/9yWWvjGmSE — Hasan Basusta (@hasanbasusta) February 15, 2017

“Turgut’un Özben’liğini, Selim’in Işık’ında aradığı kitap.” Selim Işık “düşünen ve sorgulayan insan”ın simgesidir ve bu yüzden “tutunamamış”tır.

Bütün bu rahatsızlıklar, okumak ve düşünmekten ileri geliyordu. O günden sonra kitap görmeye dayanamaz olmuştu. (Tutunamayanlar, Oğuz Atay)

Bir şeyi istiyorsan, sadece düşünme, onu gerçekleştirmek için harekete geç. Senin gibi düşünenleri bir araya getir ve hedef için çalış. Cem Seymen

Kendimi daha az meşgul olmak için eğittim ve bu hayatımı inanılmaz iyileştirdi.

İnsanlara Veda. İşte başlıyor: Japon sigorta firmasi 34 çalışanını @IBMWatson temelli Yapay Zeka ile değiştirdi.

Kariyer değişikliği yapmak isteyip karar veremediginde şu oran sana yardımcı olacak: Çalıştığın yıl sayısı / Toplam çalışacağın yıl sayısı.

Şeker hamuru: Duble zarar, duble tatsızlık, duble zevksizlik.

Tüyler diken: Ailee – Uskudara gider iken (Lyrics)