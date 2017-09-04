Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 424

Bugün tekrar elime aldım Ermiş’i, Kum ve Köpük’ü. İnsanın ruhuna dokunan kelimelerin büyük ustası Halil Cibran. Keşke daha çok yazabilseydi.

Utopialilar nadiren inşaat yaparlar. Yaşadığımız ülkenin tam tersini okumak isterseniz: Thomas More, Utopia.1516’da basılmış. 500 SENE ÖNCE.

Hayal ettiğimiz insanla mevcut halimiz arasındaki makası kapatmak için ihtiyacımız: Gerekeni yapmak. Beyin bedava! Niye hamallık yapalım?

Hayatta en önemli anlardan: Kontrol edeMEyeceklerini kabul edip, kontrol edebileceklerine odaklanmaya başladığın an. pic.twitter.com/HBowWP6gwq — Hasan Basusta (@hasanbasusta) February 12, 2016

Bu da kontrol edebileceklerin listesi:

1) Davranışların

2) Bakış açın

3) Hangi kitapları okuduğun

4) Ne yediğin

5) Ne sıklıkla şükür ettigin

6) Geçmişini ne kadar düşündüğün

7) Duygularını nasıl ifade ettiğin

8) Ne kadar endişe ettiğin…

9) İnsanları nasıl yargıladığın…

Descartes: Düşünüyorum öyleyse varım.

Post-hakikat: İnanıyorum öyleyse haklıyım.