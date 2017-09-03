Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 423

Pain is inevitable. Suffering is optional.

Acı kaçınılmazdır, acı çekmek size bağlıdır. (Kitap: Koşmasaydım Yazamazdım, Haruki Murakami) pic.twitter.com/xmKBPFNlU6 — Hasan Basusta (@hasanbasusta) February 2, 2017

33 yaş insan ömrünün dönüm noktası belki de. Koşuculuğa ve roman yazarlığına start verdiğim yaş… (Kitap: Koşmasaydım Yazamazdım, Murakami)

Düşündüğüm şeyleri metne dökmek yerine metni oluşturarak düşünürüm. Yazarak düşüncelerimi şekillendiririm. -Koşmasaydım Yazamazdım, Murakami

Murakami’nin gazına gelip 6,5 km koştum akşam akşam. Koşmak denemez gerçi tempolu yürüme.

30 yaşıma kadar hayat keyifliydi çünkü beni hormonlarım yönetiyordu. 30 yaş sonrası daha keyifli çünkü hormonlarımı yönetebiliyorum.

Çok güzel bir Pazar filmi tavsiye edeyim kitap yazarlığı ile ilgili: The Words. (Çalıntı Hayat) Ben 9/10 verdim.

Öngörü: 2030’un en büyük internet şirketi henüz kurulmamış, online eğitimi kişiselleştiren bir şirket (MOOC) olacak.

Baba, mesleğimi buldum: Otopark Görevlisi. Hani anahtarı veriyoruz ya, işte o arabalara yer bulucam. Umut Egemen 5.5’in Kariyer Hedefi: Vale

Eskiden televizyon izliyorduk, şimdi telefon izliyoruz.