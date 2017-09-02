Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 422

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 5. Bölüm’de Boğaziçi Üniversitesi’ndeydik.

Bugünkü konuğumuz liseden sıra arkadaşım Anıl Aba. Kendisi ile sohbet ederken yeni bölümü spontan bir şekilde çekelim dedik. Anıl benim 23 yıllık arkadaşım, ilkokulu bitirdikten hemen sonra hazırlıktan itibaren 7 sene aynı sınıfta, aynı sırada okuduk. İletişimimiz de farklı kıtalarda olsak dahi hiç kesintiye uğramadı. Anıl, Amerika’da doktorasını yapıyordu, şimdi Boğaziçi’nde ders veriyor. Biz de gene bizim konulardan bahsediyorduk Hakan ve Anıl ile.

Anıl ile düşüncelerimiz pek çok konuda siyahla beyaz gibidir. Bugünkü konumuz şuydu: Biz acaba üretmeyi, mutlu olmayı, başarılı olmayı kafamızda çok mu büyütüyoruz? Fazla stratejize edip acaba harekete mi geçemiyoruz?

Anıl Aba diyor ki: Hayatın anlamını bulalım, başarılı olalım, kişisel gelişim kitapları okuyalım derken hayat akıp gidiyor. Başarılı da olamıyorsun bunları düşünürken, hayatını da anlamlandıramıyorsun bunlara kafa patlatırken. Bu durum insanı kısır döngüye sokuyor.

Bir diğer konu da: Bilim de, sanat da, sektör de olsun çok duyduğumuz bir konu. Bilginin sonu yok, oku oku bitmiyor. Tez Hoca’sı demiş ki: Çok okursan yazamazsın. İyi edebiyatçılar çok fazla okumazlar, futbolcular çok fazla futbol izlemezler, müzisyenler, aranjörler çok fazla müzik dinlemezler.

Bir noktada çok okumak, çok müzik dinlemek, ürettiği şeyin çok fazla tüketicisi olmak üretkenliği sekteye uğratan bir şey. Tabii ki bu, hiçbir şey yapmayın demek değil. Ama belli bir optimumdan sonra, belli bir baz oluşturduktan sonra o potansiyel, o kapasite varsa, üretime geçip oradan yürümek gerekiyor.

Pasif okuyucu, içerik tüketicisi olma insanı insanı atalete sürüklüyor. Cahil cesaretini de kaybettiğin için büyük ihtimalle bir türlü başlayamıyorsun. Cahil cesareti ile çok bilmenin optimumunda harekete geçmek gerekiyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere…