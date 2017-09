Yorum Yapın

Bugün fena düştüm motordan. 2 tür motorcu vardır derler. Düşmüş olanlar ve düşecek olanlar. 1. kategoriye hızlı bir giriş yaptım. 50km civarı giderken öndeki araç ani fren yapınca ben de sıktım ve Barbaros Bulvarı'ndan yokus aşağı yuvarlandım. Yerde 3-4 takla attım kendi etrafımda. Full koruma olmasa (kask+ ekstra sırt korumalı mont+kot+eldiven+bot) yerden kalkamayabilirdim. 2 tane toplantım vardı. İptal etmek için gayet geçerli bir sebebim olmasına rağmen bu halde 2 toplantıya girdim, neden bilmiyorum. Belki sıcağı sıcağına binmezsem motordan soğurum diye korktum. Bu yağışlı ve 1 derecedeki havada bundan daha normal bir sey olamaz tabii. (Bundan sonrası motorcular için, biraz teknik gelebilir konuya yakın olmayanlara) 1) Bu konunun eğitimini almak hayati. Mutlaka alçak ve yüksek düşüşü araştırın. Benim düşüşte Lowsider'in tüm bilesenleri mevcuttu. Virajda (zorunlu) ani fren + kaygan zemin + mıcır. Fren yapmasam yuksek düşüş olacaktı zaten. Tüm enerjinin asfalta veya arabaya çarparak boşalması en tehlikelisi. O yüzden, yuvarlanma kulağa kötü gelse de darbenin etkisini daha az olduğu bir durum. Buna bilinçli veya bilinçdışı ile karar vermek için çok çok az zaman var. 2) Ekipmanin hangisi eksikse orası kırılır. Bacak kırılsa gene iyi, kotta koruma olmasa diz kapakları, botta olmasa bilek kırılır. Kask olmasa zaten kafan kırılır. Ekipman giymemek konu dışı. Ekipmanin en pahalısı olmasından ziyade tam olması öncelikli. 3) Umarım düşüş tekniklerine de, ekipmana da hiçbir zaman ihtiyacınız olmaz. Ama olur da bir saniyeliğine ihtiyacınız olursa bu yazıyı hatırlarsınız. O gün tekrar gelin buranın altına bir yorum yazın, olur mu?

A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jan 20, 2017 at 11:57am PST