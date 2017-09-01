Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 421

Dün motorsikletten düştüğümü yazmıştım. Bugün mont ve kottaki korumaları çıkardım yıkamak için. Şunlara rağmen her yerim ağrıyor. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jan 20, 2017 at 11:51pm PST

Egzersiz yapmamızın 5 nedeni. İç motivasyona sahip olmak (1-3) dış motivasyona sahip olmaktan (4-5) daha önemli: https://t.co/P3amoVdFEc pic.twitter.com/FeT4vfwPWW — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 22, 2017

Türkiye'de İnternet ve Teknoloji Kategorisinde En Etkin 100 Kişi: https://t.co/25VPEJE6uw

Hem 18 hem 24 numarayım. Hedefim: 1 ve 2 numara 🙂 — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 24, 2017

Ya birileri nasıl sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor hala? Bu ülke size hiç mi bir şey öğretmedi? Adamı televizyondan tanımış, hayatında sohbet etmemiş, imajını benliği sanmışsın.

Sonra beni hayal kırıklığına uğrattı!!!

Ya ne olacağdı?