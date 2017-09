Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 420

Hayatınızda mutlu olmak ve hayatınızdan mutlu olmak (In your life vs. About your life) 2 farklı kavramdır. Kahneman: https://t.co/MIUZIh8U8Z — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 17, 2017

Bir sonraki kararı size verdiren şey deneyimleriniz değil, o deneyimi nasıl hatırladığınızdır. Kahneman, Hatırlayan vs. Deneyimleyen Benlik.

Gün gelecek, fMRI cihazları uzaktan bile insanların yalan söylediğini anlayabilecek. Peki, bunca insan ne iş yapacak? (Homo Deus, Harari)

Kitap Kulübü’nde Harari'nin Homo Deus'unu tartışıyoruz bu akşam. Okuduğum en iyi kitaplardan. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jan 18, 2017 at 8:14am PST

Henüz okuyamadım ama Max Frisch, Homo Faber’in konusu bana çok hitap etti: Salt akla inanan, dünya görüşünü yalnızca teknolojinin ve matematiğin verileri üstüne kuran modern insan tipinin trajedisi.

Zayıflamaya değil, fotoğraflarda zayıf çıkmaya çalışıyoruz.

Atkısını bağlayan Umut Egemen’e (5,5): Ben: Oğlum, kravat gibi yapmışsın. UE: Baba, kravat ne? (Gerçekten yaşandı)

Markaların yaşam koçu gibi davrandığı 21. Yüzyıl.

(Böyle yazınca eleştiriyor gibi oldum ama gayet güzel olmuş bence.) pic.twitter.com/P7wzhrZGo6 — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 18, 2017

Bugünlerde birine rastladığınizda konuşma şöyle gerçekleşiyor: -Naber?

-İyi abi, senden?

-İyi. Düşünüyor musun yurtdışı falan?

-Evet, sen? — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 19, 2017