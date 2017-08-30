Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 420
Hayatınızda mutlu olmak ve hayatınızdan mutlu olmak (In your life vs. About your life) 2 farklı kavramdır. Kahneman: https://t.co/MIUZIh8U8Z
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 17, 2017
Bir sonraki kararı size verdiren şey deneyimleriniz değil, o deneyimi nasıl hatırladığınızdır. Kahneman, Hatırlayan vs. Deneyimleyen Benlik.
Hayatınızda mutlu olmak ve hayatınızdan mutlu olmak (In your life vs. About your life) 2 farklı kavramdır. Kahneman:
Gün gelecek, fMRI cihazları uzaktan bile insanların yalan söylediğini anlayabilecek. Peki, bunca insan ne iş yapacak? (Homo Deus, Harari)
Henüz okuyamadım ama Max Frisch, Homo Faber’in konusu bana çok hitap etti: Salt akla inanan, dünya görüşünü yalnızca teknolojinin ve matematiğin verileri üstüne kuran modern insan tipinin trajedisi.
Zayıflamaya değil, fotoğraflarda zayıf çıkmaya çalışıyoruz.
Atkısını bağlayan Umut Egemen’e (5,5): Ben: Oğlum, kravat gibi yapmışsın. UE: Baba, kravat ne? (Gerçekten yaşandı)
Markaların yaşam koçu gibi davrandığı 21. Yüzyıl.
(Böyle yazınca eleştiriyor gibi oldum ama gayet güzel olmuş bence.) pic.twitter.com/P7wzhrZGo6
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 18, 2017
Bugünlerde birine rastladığınizda konuşma şöyle gerçekleşiyor:
-Naber?
-İyi abi, senden?
-İyi. Düşünüyor musun yurtdışı falan?
-Evet, sen?
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 19, 2017