Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 420

Bir sonraki kararı size verdiren şey deneyimleriniz değil, o deneyimi nasıl hatırladığınızdır. Kahneman, Hatırlayan vs. Deneyimleyen Benlik.

Hayatınızda mutlu olmak ve hayatınızdan mutlu olmak (In your life vs. About your life) 2 farklı kavramdır. Kahneman:

Gün gelecek, fMRI cihazları uzaktan bile insanların yalan söylediğini anlayabilecek. Peki, bunca insan ne iş yapacak? (Homo Deus, Harari)

Kitap Kulübü’nde Harari'nin Homo Deus'unu tartışıyoruz bu akşam. Okuduğum en iyi kitaplardan.

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Henüz okuyamadım ama Max Frisch, Homo Faber’in konusu bana çok hitap etti: Salt akla inanan, dünya görüşünü yalnızca teknolojinin ve matematiğin verileri üstüne kuran modern insan tipinin trajedisi.

Zayıflamaya değil, fotoğraflarda zayıf çıkmaya çalışıyoruz.

Atkısını bağlayan Umut Egemen’e (5,5): Ben: Oğlum, kravat gibi yapmışsın. UE: Baba, kravat ne? (Gerçekten yaşandı)

30 August, 2017 AKLIMDAKİLER
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