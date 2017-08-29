Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 419

Bu gece ne okuyayım diyenlere dev hizmet:

Kariyerinizi Çöpe Atma (ve sonra çöpten beslenme) Rehberihttps://t.co/IR5cc9vtKG @imTolstoyevski — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 10, 2017

“Kendimi akıllı sanarak elde ettiğim ufak avantajlar karşılığında “sattığım” asıl kaynakları düşündüm: Sağlığım, zamanım ve enerjim.”

“Ücret karşılığı emeğini satan biri, ancak yakasının rengini değiştirebilir.”

Kendinizi yenecek kadar kuvvetli değilseniz, kendinizi kandıracak kadar zeki olun. Korkmayın, o kadar zor değil.(@imTolstoyevski)

Bu öğlen hayata baktığım pencere… A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Jan 13, 2017 at 2:01am PST

🎵🎵 If you were faced with Him in all His glory What would you ask if you had just one question? 🎵🎵

Entelektüel ve öğrenmeyi seven beyinler için 40 dakikalık orgazm: https://t.co/VNFSsZxxUM Türkçe altyazılı Harari +Kahneman. @kolektifkitap — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 15, 2017

“Teknoloji ile birlikte Dünya’da açlık sorunu olmayacak. Onun yerine büyük çoğunlukta büyük bir can sıkıntısı problemi olacak” diyor Harari.