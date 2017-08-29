Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 419

“Kendimi akıllı sanarak elde ettiğim ufak avantajlar karşılığında “sattığım” asıl kaynakları düşündüm: Sağlığım, zamanım ve enerjim.”

“Ücret karşılığı emeğini satan biri, ancak yakasının rengini değiştirebilir.”

Kendinizi yenecek kadar kuvvetli değilseniz, kendinizi kandıracak kadar zeki olun. Korkmayın, o kadar zor değil.(@imTolstoyevski)

Bu öğlen hayata baktığım pencere…

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🎵🎵 If you were faced with Him in all His glory What would you ask if you had just one question? 🎵🎵

“Teknoloji ile birlikte Dünya’da açlık sorunu olmayacak. Onun yerine büyük çoğunlukta büyük bir can sıkıntısı problemi olacak” diyor Harari.

29 August, 2017 AKLIMDAKİLER
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