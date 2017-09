Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 419

Bu gece ne okuyayım diyenlere dev hizmet:

Kariyerinizi Çöpe Atma (ve sonra çöpten beslenme) Rehberihttps://t.co/IR5cc9vtKG @imTolstoyevski — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 10, 2017

“Kendimi akıllı sanarak elde ettiğim ufak avantajlar karşılığında “sattığım” asıl kaynakları düşündüm: Sağlığım, zamanım ve enerjim.”

“Ücret karşılığı emeğini satan biri, ancak yakasının rengini değiştirebilir.”

Kendinizi yenecek kadar kuvvetli değilseniz, kendinizi kandıracak kadar zeki olun. Korkmayın, o kadar zor değil.(@imTolstoyevski)

🎵🎵 If you were faced with Him in all His glory What would you ask if you had just one question? 🎵🎵

Entelektüel ve öğrenmeyi seven beyinler için 40 dakikalık orgazm: https://t.co/VNFSsZxxUM Türkçe altyazılı Harari +Kahneman. @kolektifkitap — Hasan Basusta (@hasanbasusta) January 15, 2017

“Teknoloji ile birlikte Dünya’da açlık sorunu olmayacak. Onun yerine büyük çoğunlukta büyük bir can sıkıntısı problemi olacak” diyor Harari.

Bu da entelektüel ve öğrenmeyi seven beyinler için 68 dakikalık orgazm: https://t.co/bpTH9EwQaU

Harari + Dan Ariely — Hasan Basusta (@hasanbasusta) May 18, 2017