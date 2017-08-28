Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 418

Felsefi Aşk:

“Nerd Farmer” üzerine bir şeyler okudum da bugün. Orta-uzun vadede çok duyacağımız bir kavram olabilir.

Bu fotoğrafı oğlumun (Umut Egemen, 5.5) okulunda çekmiştim. Hayvanların Sana, Senin Hayvanlara İhtiyacın Var!

Babacım kabus gördüm. Bakkala gitmiştik, Tom ve Jerry geldi, yaramazlık yapıp yangın çıkarttılar. Sonra da Bip Bip geldi. (Umut Egemen, 5.5)

İnsan, doğası gereği dengesiz bir varlık. Onu dengeye getirmek bizim görevimiz.

Çoğu kişi sosyal medyayı, sınırlarını genişletmek için değil kendini konfor alanına kilitlemek için kullanıyor. (Bauman)