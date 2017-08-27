Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 417

Bu sabah tam bir Baba oldum: Umut Egemen, 5: Bugün okula gitmiycem, çok uykum var.

Ben: Akşam yatmak bilmezsin, sabah kalkmak bilmezsin!

Müthiş. Tesla, öndeki aracın kaza yapacağını tahmin ediyor, sürücüyü önceden uyarıp, fren yapıyor. Videodaki Bip Sesine dikkat!

Demin arkadaş aradı Whatsapp’tan. Yurtdışında mısın niye Whatsapp dedim. Yok evdeyim, telefon çekmiyor dedi. 2017’de, İstanbul’un göbeğinde. Neyse, yeni telefona geçtiğim için izinlerde daha da dikkatliyim. Arama esnasında WhatsApp bir sürü izin istedi, en son da ses kaydetme izni. Hepsini verdim. Ses Kaydetme iznini görünce yok artık diyip reddettim. Aramayı sonlandırdı. WhatsApp kaydetme izni almadan konuşturmuyor.

2016'da gelen 6231 beğeni arasından en çok beğenilen 9 fotografım: #2016bestnine

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27 August, 2017 AKLIMDAKİLER
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