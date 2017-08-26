Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 416

Ajans ve Start-up Dünyası Macbook’ta hangi uygulamaları kullanıyor? konulu çok faydalı bir listeye döndü bu konu:

Kullanırsan hayatın kolaylaşır dediğiniz Macbook uygulaması/programı var mı?Günde en az 9 saatimi bilgisayar karşısı… Hasan Basusta paylaştı: 24 Aralık 2016 Cumartesi

Yeni Mac’e geçince ilk yaptığım şeylerden: Screenshots klasörünü masaüstünden Drive’ın içine almak. Böylece her daim buluttan erişebilmek. Şöyle yapılıyor.

Madem o kadar zekisin, neden zengin değilsin? Yeni araştırma kişiliğin IQ’dan daha önemli olduğunu söylüyor.

Hayallerimin peşinde koşucam da yaş geçkin en iyisi tempolu yüriym.

Özgür eğitime değer verilmeyen ülkelerde zorbalar kahraman kesilirler. (Köy Enstitülerini anlatan film: Toprağın Çocukları Dk.18)

Kiminin fikri, kiminin hükmü vardır Efendi. Eğer fikir sahibi olursan adam olursun. (Toprağın Çocukları)

-El öptürmekle kendini imam sananlar çoğaldı bugünlerde.

-Her uykuya yatan rüya görür. Ama uykuya itibar edenler rüyalarını gerçek sanarlar. (Toprağın Çocukları)

Doğru bildiğiniz yolda yalnız kalsanız da yürümesini bilin. Her şeye rağmen dayanacak çok şeyimiz var. Sizi yalnızca size emanet ediyorum! (Toprağın Çocukları)

“Kırık Düşler Bulvarı” bu filme ne kadar da uyan bir şarkı. Nereye gider bilmiyorum ama bu yolda yalnız yürüyorum:

Einstein’ın ölümünden bir gün sonra fotoğraflanan çalışma masası. Sağ köşedeki Felsefe kitabı.