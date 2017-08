Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 415

İlber Ortaylı: Elit Olmaktan Utanmayın / 26 Eylül 2016

Elit olmaktan korkmayın. Elitist olmak utanılacak bir şey değildir. …Para eliti olmayın ama kafa eliti olun. Kafası çalışan elite girer. Elitist olmayan, elitlerini tespit edemeyen, değerlendiremeyen bir toplum inkıraza (çöküşe) mahkumdur. İnkırazın adına derler “decadence”. Bunun önüne geçemezsiniz, insanların akıllarını eşitleyemezsiniz, kabiliyetlerini eşitleyemezsiniz…

Westworld 1. Sezon Finalinden: Dünya’yı değiştirmek isteyenlerin en önemli motivasyonu bu: Dünya’nın istediği gibi olmadığına duyduğu acı. 10/10 verdiğim ilk bölümünden sonra 1. Sezon finali de 10/10. Aradaki bölümler 7-8/10. IMDB notu da 9.9 son bölümün. İnanılmaz.

Türkiye bir film olsa, müziği Requiem for a Dream olurdu.

Kitap Kulübü 8. Buluşma. Bu sefer Kitap Kulübü üyelerinden @ozandagdeviren'in kitabı Sert'i tartışıyoruz. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Dec 21, 2016 at 7:56am PST

Turistler gittikleri yeri bilmezler, gezginler gidecekleri yeri. Paul Theroux, Amerikalı Yazar (“Tourists don’t know where they’ve been, travelers don’t know where they’re going.” –Paul Theroux, American Novelist)

Silecekli eldiven ne kadar kullanışlı bir şeymiş. Tucano Urbano benimki. Kışın motor kullananlara çok tavsiye ederim.