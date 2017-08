Yorum Yapın

Optimum hayatı yaşamayı seçenler; minimumcular kadar kanaatkar, maksimumcular kadar hırslı değillerdir. Rafine, butik bir hayat yaşarlar. (Kitap: Başarı Bilgesi, Mümin Sekman)

Yaşamın amacı Akış’ı yakalayabileceğimiz bir hayat tasarlamak olabilir. Hayatını Akış’a göre değil Alkış’a göre düzenleyenlerin sonu hüsran.

Çok gülmeyle başına bir şey gelme arasında korelasyon yok. Bu ülkede başına bir şey gelme olasılığı hep var. Utanmazsan gül, hayat çok kısa!

İki satır okumazsan, elinde iki satırla sağa sola saldırırsın.

-Baba, senin hiç çocukluğundan kalan araban var mı? -Yok oğlum. -Olsaydı, ben oynardım. (Umut Egemen, 5)

Bazen birine ulaşamıyorum aman neyse falan diyorum. Sonra Russel Crowe’un Cem Yılmaz’a ulaşma çabası geliyor aklıma.

Hayatımda en onore olduğum anlardan biri: Arkadaş “Kim Milyoner Olmak İster’de” yarışacak; telefon jokeri olmamı rica etti 🙂

Felsefi Sohbetler bilinçaltı-bilinçüstü tartışmasında bir (yoğun bakım) tıp doktoru şunu dedi: Bizde bilinçaltı-bilinçüstü yoktur; bilinci açık/kapalı vardır.

Most license plates in the Matrix refer to Bible verses.

Daniel 2:03: I have had a dream that troubles me and I want to know what it means. pic.twitter.com/65ixfC3C74

