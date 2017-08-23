Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 413

Yaşam Beklentime baktım da 76-84 yaş arası çıktı. Kısmet. (Kitap: Yaşam Boyu Gelişim sf. 534) A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Nov 28, 2016 at 6:47am PST

Bugün Kadıköy-Pendik mavi minibuste en öne oturdum. Şoför Facebook’tan canlı yayına başladı. Ama hiçbir aksiyon yok. Konuşmuyor da. Kaza yok, bi şey yok. Niye canlı yayın yapıyorsunuz dedim. Valla açıyorum, akrabalar arkadaşlar izliyor. Onlar açınca da ben izliyorum dedi. Şoför çok acayipti. Video selfie modda, bi yandan sigarasını içiyor bi yandan minibüs kullanıyor. Öyle anlamsız, gerçek dışı bir sahne… Müzik yok; doğal, kötü oyunculuk sergilenen bir sanat filmi gibi düşün. Biz de mal gibi adamı izliyoruz. Arada yayına falan giriyoruz.

-SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN??? -Bilmiyorum, sen senin kim olduğunu biliyor musun?

Birini tanımak için düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım. Maddi olaylar ile anca Kronoloji yapılır. (Cemil Meriç, Bu Ülke) pic.twitter.com/gHsl8PKo6o — Hasan Basusta (@hasanbasusta) December 5, 2016