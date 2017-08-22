Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 412
Kariyer Hedefi pic.twitter.com/fJGNNs9LJF
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) November 27, 2016
Umut Sarıkaya’nın Hiçbir Detayı Atlamadığı Aşırı Ayrıntılı Çizimleri.
Şehirden kaçış başladı tabii… pic.twitter.com/HPALALqbor
— Hasan Basusta (@hasanbasusta) November 27, 2016
Hedonizmin ilkesi: Acıdan kaçmak, hazza yönelmektir. Hazza hemen yönelmek, orta-uzun vadede acı getiriyorsa o hedonizm değil aptallık olur.
“Ben farklı düşünüyorum” diyor adam, bilgi sahibi olmadan farklı fikir sahibi olanların ülkesinde. Önce düşün de, sonra farklı düşünürsün.
22 August, 2017 AKLIMDAKİLER