Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 412

Umut Sarıkaya’nın Hiçbir Detayı Atlamadığı Aşırı Ayrıntılı Çizimleri.

Hedonizmin ilkesi: Acıdan kaçmak, hazza yönelmektir. Hazza hemen yönelmek, orta-uzun vadede acı getiriyorsa o hedonizm değil aptallık olur.

 

“Ben farklı düşünüyorum” diyor adam, bilgi sahibi olmadan farklı fikir sahibi olanların ülkesinde. Önce düşün de, sonra farklı düşünürsün.

Bu aralar okuduğum 4 kitap. Dördünün de %80'indeyim.

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22 August, 2017 AKLIMDAKİLER
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