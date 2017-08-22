Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 412

Umut Sarıkaya’nın Hiçbir Detayı Atlamadığı Aşırı Ayrıntılı Çizimleri.

Şehirden kaçış başladı tabii… pic.twitter.com/HPALALqbor — Hasan Basusta (@hasanbasusta) November 27, 2016

Hedonizmin ilkesi: Acıdan kaçmak, hazza yönelmektir. Hazza hemen yönelmek, orta-uzun vadede acı getiriyorsa o hedonizm değil aptallık olur.

Şaka maka 35'e merdiven dayadım bugün. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Fotoğraf: @hakankutahya A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Dec 1, 2016 at 9:14am PST

“Ben farklı düşünüyorum” diyor adam, bilgi sahibi olmadan farklı fikir sahibi olanların ülkesinde. Önce düşün de, sonra farklı düşünürsün.