Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 411

Kitap Kulübü 7. Buluşma: @yucezerey ile kitabı "Fabrika Ayarlarına Dön'ü" tartışıyoruz. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Nov 22, 2016 at 9:11am PST

Amaç ara verme ihtiyacı duymayacağımız bir hayat tasarlamak. Mekansal ve finansal bağımsızlık ilk adım.

En çok yapmak istediğin 10 şeyin 7’sini görmezden gelmek, ilk 3’ünü gerçekleştirmekten daha zor.

Karmaşık muhakeme yeteneği görkemli zihin yapısını, o da eninde sonunda yalın yaşamı getiriyor.

Felsefi temelli hikaye anlatımı harikası bir süper kahraman filmi Dr. Strange: 9/10 Ben ilk cümleden bayıldım: O ritüel size acı getirecek.

Liderliğin en önden gitmek olduğunu söyleyenlere inat; en iyi liderler, arkada kimsenin kalmadığından emin olmak için en arkadan gidenler.

Hepimizin misafir olduğu şu dünyada misafir odası, bardağı, çanağı, peçetesi de biraz şov bence!