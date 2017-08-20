Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 410

Aydının görevi; halkın vicdan, irade, enerji ve düşünme yeteneğini canlandırmaktır. Kitap: Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Atatürk boşuna övmemis bu kitabı. Halkının zekasını, vicdanını, enerjisini harekete geçirmek için ömrünü adayan Snelman’ın hikayesi müthiş.

Snelman’ın özeti şu cümlesi olabilir: Karanlık köşelerde canlı kandiller yaktım ve daha iyi aydınlatmaları için onlara yağ takviyesi yaptım.

Kitabın sonunda Mirca Eliada: O belki Snelman’dir, belki bu kitabin yazari Petrov’dur, belki de Atatürk’tür der. (Snelman’ın ölümü: 1881)

Snelman, 100 kişiye ulaşmak için köy, kasaba gezer; fikirlerini aşılar. Atatürk bu çağda yaşasaydı belki de dijital bir hareket başlatırdı.