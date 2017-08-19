Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 409

30 yaşından sonra kilo aldığımız yetmiyormuş gibi 75 yaşına kadar boyumuz 5 cm kısalıyormuş. Evet, kadınlarınki de. (Kitap: Yaşam Boyu Gelişim, John Santrock)

Elon Musk diyor ki, robotlar işimizi elimizden alsa bile gelecekte herkese asgari bir gelir sağlama ihtimali yüksek.

? Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman Uykusunda bir kuş olur ecelsiz Alıp da başını gitmek istersin (…Yelkovan kuşlarının peşi sıra…) ?

? Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır (…Çiçekler gürültüyle açar Gürültüyle çıkar duman topraktan…) ?

Ölünce Cennete gideceksin ya; seni unutmuycam. Sana arabalarımdan vericem Baba, cebine koyarsın, sen de beni unutursan bakarsın. (Umut Egemen, 5)