Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 408

Hayatta karşıma çıkan fırsat kapıları ve değerlendirme biçimim ektedir. Tşk. pic.twitter.com/5N3wyKZRDt — Hasan Basusta (@hasanbasusta) November 6, 2016

Sevgiliye Facebook, Instagram, telefon şifresi vermede gelinen son nokta: Sevgilinin parmak izini telefona tanımlamak.

Başanane, ben büyüyünceye kadar ölmek yok, tamam mı? (Umut Egemen, 5) (Başanane: Benim ananem)

Yurtdışına giden herkese “beyin göçü” diyorlar. Bazıları sadece “göç” oluyor.

Modernizm “aklını kullan” ile başladı. Bugünün geçer akçesi ise: Artık düşünme, aklını otomatize et.

Türkiye’de bitirdiğin işin ödemesinin peşinde koşturma, işi yapmaktan daha çok yoruyor.

Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, TWİT atmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini dşnmycksn! — Hasan Basusta (@hasanbasusta) November 10, 2016

Dünyayı güzellik kurtaracak Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. (Spoiler: KURTARMADI, BAŞLAMADI)

Atatürk'ün okullarda okutulmasını emrettiği o kitap bakın neymiş… pic.twitter.com/KvPCXwa3G5 — Hakan Akben (@hakanakben) November 10, 2016

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki “yaşamı yenilemek” için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi gördü ki, Kuran-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitap haline geldi.

Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne sermektedir.