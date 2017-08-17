Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 407

Şundaki güzelliği anlamayanlar ne kaçırdığını bile bilmiyor… (Notre Dame de Paris – Belle Subtitled English HD)

Sağlık, mutluluk ve güç arayışındaki insanın sonunu robotlarla entegre olmaları getirecek, robot ayaklanması değil. (Homo Deus, Harari)

“Pikap’tan anlar mısın?” dedi. “Mercedes çok güzel bir Pick-up çıkarmış” dedim.

Ben gmail arayüzünü kullandığım için hep 🙂 şeklinde çıkıyor gülümsemelerim. Bir türlü kurumsallaşamadım. J

Bir akşamüstü sarıldım kendime

Döndüm ve arkama baktım

Hepinize el salladım…