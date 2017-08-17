Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 407
Şundaki güzelliği anlamayanlar ne kaçırdığını bile bilmiyor… (Notre Dame de Paris – Belle Subtitled English HD)
Sağlık, mutluluk ve güç arayışındaki insanın sonunu robotlarla entegre olmaları getirecek, robot ayaklanması değil. (Homo Deus, Harari)
“Pikap’tan anlar mısın?” dedi. “Mercedes çok güzel bir Pick-up çıkarmış” dedim.
Ben gmail arayüzünü kullandığım için hep 🙂 şeklinde çıkıyor gülümsemelerim. Bir türlü kurumsallaşamadım. J
Bir akşamüstü sarıldım kendime
Döndüm ve arkama baktım
Hepinize el salladım…
17 August, 2017 AKLIMDAKİLER