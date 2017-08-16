Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 406

Kelimenin güzelliğine bakar mısınız? Duende (İspanyolca): İnsanı derinden etkileyen bir sanat eserinin gizemli gücü. @CelineSymbioss pic.twitter.com/59qC95PTvY — Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 30, 2016

Torschlusspanik (Alm): “Kapanan kapı korkusu” gibi bir karşılığı olan bu sözcük bir insanın yaşlandıkça azalan fırsatlardan korkması durumu.

Kesin olarak bildiğim tek şey, insanların değer yargılarının mutluluk arzuları tarafından yönetildiğidir. (Freud)

Cosmos’taki fotoğraf makinesinin tanımı mükemmel: Işığı ve zamanı hapseden anı makinesi. Ne kadar iyi bir belgeseldir.

İlk internete girdiğin günü hatırlıyor musun? Neredeydin, hangi siteye girmiştin, ne hissetmiştin? Ben, Beşiktaş’ta Sinanpaşa Pasajı’nın oradaki internet cafe’de girmiştim. Sene 97, Mirc. Kimse konuşmamıştı benimle 🙁