Yorum Yapın

Oyuncak konusu bizim evde kritik. Oyuncak Müzesi'nin kurucusu Sunay Akın: "Biz de oyuncak çocuğa oyalansın diye alınır; gelişmiş ülkelerde hayal gücü gelişsin diye" demişti. Silah (su tabancası dahil) zaten almıyoruz. Biz de çok tutturdu, çok ağladı diye alıyoruz. O yüzden erkek çocuk genelde 5-10 TL'lik markette/pazarda satılan arabalar ile büyüyor. Alternatif yok denecek kadar az. Bizim evdeki bütün sehpalar katlı otopark. Şimdi Lego City inşaatına başladık. Umut Egemen'in (5) hiçbir şeye bu kadar sevindiğini görmemiştim. Bu tarz oyuncaklar çocuğun hem motor hem de zihinsel becerilerini geliştiriyor. Oyuncağını kendi yaptığı için diğerlerinden daha fazla dikkat süresi ayırıyor. Fiyatları normal oyuncağa göre yüksek ama kesinlikle değer. Doyurucu olduğu için diğer oyuncaklar için tutturmaları da azaltıyor. Bir de diğer oyuncaklar gibi kırılıp çöpe atılmıyor. Parçalara ayrılınca tekrar birleştirilip saklanıyor. Böyle giderse Umut Egemen büyüdüğünde bir Lego şehri olabilir gerçekten.

