Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 404

Anneciğim beni doğurduğun için çok teşekkür ederim, çünkü babam çok mutlu oldu. (Umut Egemen, 5)

5 yaş hafta sonu (Sanat Tarihi) ödevini pek anlamadım. Yapıyoruz bir şeyler, inşallah doğrudur. A post shared by Hasan Basusta (@hasanbasusta) on Oct 22, 2016 at 5:07am PDT

Elektrikler gittiğinde sunum yapamayacak kişinin sunumunu dinlemem. — Hasan Basusta (@hasanbasusta) October 22, 2016

Yazarlık Hedefim: Tekrar okunduğunda başka bir kitap okuyormuş hissiyatı yaratan kitaplar yazmak.

Black Mirror S3E2, korkutucu bir VR deneyimi. Gene çok iyi bir bölüm. Güncel bir konu. S3 E3 ve E4 de aynı kaliteli çizgide. Black Mirror S3 E5’i beğendim. Konu: VR +Transhümanizm +Mavi hap/kırmızı hap seçimi. Soru: Neo gibi davranmadığı için Cypher’a kızar mısın?

Sid Meier’s Civilization VI; yıllar sonra ilk defa oyuna dönsem mi diye düşündürdü şu videoyu görünce:

Kaybettiğin zamana dön bir bak istedim.