Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 403
Zombie saldırısından kurtulan kız. Bu “Sanal Gerçeklik” (VR) bizi fena korkutacak.
2000’den 2016’ya en çok satan D&R kitapları: http://www.dr.com.tr/LP_2000-2016enCokSatanlar Detaylı incelemelik liste.
Yağ satarım, bal satarım, Ustam ölmüş, ben satarım. (İçinde bulunduğumuz ekonomik sistemin çocukken beynimize, bilinçaltımıza kazınması)
Batum'da her şey içiçe. Eski ile yeni, zengin ile fakir, doğru ile yanlış… Öyle ya da böyle inanılmaz bir yeniden yapılanma var. Bu yapılanmanın içinde bu kadar eski binaları neden yeniden yapmıyorlar diye düşündüm. Rehber anlatırken ancak anladım. Bu binalar Komünizm'i kötülemek için birer simge olarak kullanılıyor. Bakın bu ülke nerelerden nerelere geldi'nin görsel bir kompozisyonu olarak anlatılıyor. Bu binaların karşısına şaşalı binalar, uluslararası zincir oteller ve kuleler argüman olarak sunuluyor.
? Çizgi çizgi yüzünde
Gölgeli gözlerinde
Ağır sessizliğinde
Neler neler var
Ne hikayeler var ?
? Fazla sorma yoksa pişman kalırsın. ?
Black Mirror S3E1, hayatta en ilgilendiğim konulardan sosyal medya ve ölçümlemenin taş gibi eleştirisi.