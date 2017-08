Yorum Yapın

Batum'da her şey içiçe. Eski ile yeni, zengin ile fakir, doğru ile yanlış… Öyle ya da böyle inanılmaz bir yeniden yapılanma var. Bu yapılanmanın içinde bu kadar eski binaları neden yeniden yapmıyorlar diye düşündüm. Rehber anlatırken ancak anladım. Bu binalar Komünizm'i kötülemek için birer simge olarak kullanılıyor. Bakın bu ülke nerelerden nerelere geldi'nin görsel bir kompozisyonu olarak anlatılıyor. Bu binaların karşısına şaşalı binalar, uluslararası zincir oteller ve kuleler argüman olarak sunuluyor.

