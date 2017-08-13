Yorum Yapın

Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 403

Zombie saldırısından kurtulan kız. Bu “Sanal Gerçeklik” (VR) bizi fena korkutacak.

2000’den 2016’ya en çok satan D&R kitapları: http://www.dr.com.tr/LP_2000-2016enCokSatanlar Detaylı incelemelik liste.

Yağ satarım, bal satarım, Ustam ölmüş, ben satarım. (İçinde bulunduğumuz ekonomik sistemin çocukken beynimize, bilinçaltımıza kazınması)

? Çizgi çizgi yüzünde

Gölgeli gözlerinde

Ağır sessizliğinde

Neler neler var

Ne hikayeler var ?

? Fazla sorma yoksa pişman kalırsın. ?

Black Mirror S3E1, hayatta en ilgilendiğim konulardan sosyal medya ve ölçümlemenin taş gibi eleştirisi.